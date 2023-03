Pokémon Presents du 27/02 : le gros résumé

Pokémon World Championship 2023

Ok ok. Factornews n’est pas forcément le repère des dresseurs de Pokémon, mais il est toujours intéressant de se renseigner et de voir ce que nous prépare The Pokémon Company , et par extension, Nintendo Game Freak et Creatures . Et pour ce Pokémon Day, c’est(Président et CEO) qui a joué le rôle du présentateur, en compagnie d’une peluche Pikachu que je veux absolument, de(directeur esport monde et producteur d'événements), de(Vice-présidente des contenus Asie-Pacifique chez Netflix ) et de(directeur des opérations), à qui je volerais bien la chemise et la montre. C’est parti !Pour la première fois depuis la création de ce tournoi en 2004, cette compétition se déroulera au Japon,. Du coup, Chris Brown est intervenu pour parler un peu de cet évènement, qui a tout de même rassemblé 10 000 personnes l’an dernier à Londres. Pour l’édition 2023, les matchs seront sur les jeux, mais aussi le, sans oublieret. Oui, ça touche à tout, et c’est bien normal vu les millions de joueurs et joueuses à travers la planète.Pour ce début de Direct, on reste dans le produit dérivé, avec la présentation d’un set, mais en édition “jeu de plateau Premium”. En effet, ce dernier inclura des accessoires, mais aussi trois decks de cartes (Florizarre + Lugia ex, Dracaufeu + Ho-Oh ex et Tortank + Suicune ex). C’est joli, c’est clairement pour les fans, c’est une co-réalisé paretMais forcément, la douille est dans le prix : 35 000 ¥ soit environ 241 €.La fibre de la nostalgie n’a pas de prix. Non ?On commence à le savoir,n’est plus tout seul sur le marché de la VOD, et les Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ et AppleTV+ frappent très fortement à la porte. Du coup, Netflix met le paquet sur ses créations et ce sont alliés aux équipes de dwarf studios site web ), qui a un talent fou pour les animations en stop-motion. D’ailleurs,est une série en stop-motion, se déroulant dans un hôtel Pokémon. Pour le peu qu’on voit dans la bande-annonce, ça a l’air d’être très chouchou, donc c’est à surveiller.Petit topo sur, disponible sur Switch et mobile, et qui souffle sa seconde bougie, avec pas moins de 100 millions de téléchargement. Avec un style de jeu à 5 Vs 5, il lorgne clairement du côté de l’eSport et ça a l’air de plutôt bien fonctionner. Pour fêter cela, le pokémon légendaire Zacian débarque dans le jeu (type Fée de la 8ème génération, et la mascotte de Pokémon Épée) et apporte son lot de nouveaux événements.Filant tout droit vers ses 3 ans,est toujours vivant et disponible sur Switch et mobile. Rien de bien foufou dans cette mise à jour, à part évidemment l’arrivée des starters de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Et oui, une tenue de chef pour Amphinobi, ainsi que des tickets de livraison express sont offerts pour l’occasion. C’est fou.Youpi, ce jeu fête ses 3 ans et demi. On en est là. Bref, il semblerait que les maîtres et maîtresses Pokémon de la région de Galar (Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, donc des personnages de 2019) débarquent dans. Pour rappel, il s’agit d’un jeu orienté sur le gacha et combat en 3 Vs 3, développé par, et uniquement disponible sur mobiles.C’est l’heure de dormir ! Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j’ai déjà parlé de, en mai 2019 sur Factornews. Cette petite application mobile est accompagnée du Pokémon Go Plus +. Bref, après 4 ans d’attente, le jeu est enfin prévu pour une sortie cet été, et honnêtement, je me demande bien ce qui a pu prendre autant de temps de développement. Dans tous les cas, il s’agit d’une application / jeu centrée sur notre sommeil. Le but étant de l’activer avant de se coucher, de placer le smartphone sur notre lit (proche de l’oreiller), et de mettre en pause au réveil. L’application se charge ensuite d’analyser vos données de sommeil.L’accessoire présenté en 2019 n’a semble-t-il pas trop bougé de forme. Il s’agit toujours d’une sorte de pokéball tout plate, avec un bouton en son centre. L’intérêt duest d’être compatible avec Pokémon Go et Pokémon Sleep. Mais attendez, c’est probablement l’enfer : un Pikachu est dans l’accessoire, pouvant chanter des berceuses alors que vous êtes en train de dormir… Quant à Pokémon Go, il fait le même boulot que le Pokémon Go Plus (donc pas besoin de sortir son téléphone tout le temps), en plus d’envoyer des données de sommeil à Pokémon Go. Ce petit accessoire est prévu pour une sortie le 21 juillet prochain.Sortis en novembre dernier, le duoetculmine déjà à 20,61 millions d’exemplaires dans la monde, à fin décembre 2022. Il se place déjà en 7ème place des jeux les plus vendus sur Switch. Du coup, il est évident que The Pokémon Company a prévu une tonne de contenu.On commence par l’arrivée de: Serpente-Eau dans Pokémon Écarlate et Vert-de-Fer dans Pokémon Violet. Ils sont directement disponible dans le jeu, suffit de faire la mise à jour.Ecarlate et Violet seront aussi, histoire de recevoir quelques objets sous forme de carte postale, que l’on a glané en marchant dans le monde réel. Cela aura un effet graphique sur les Prismillon (un pokémon papillons) avec différents motifs selon les données géographiques de la carte postale. C’est d’un intérêt plus que limité, qu’on se le dise.Unepour ce début d’année. Pour rappel, il s’agit d’une application mobile / jeu Switch. Elle sert principalement comme espace de stockage de Pokémon, et facilite les échanges de bestioles. C’est gratuit, mais l’espace de stockage peut-être trop petit… donc un forfait Premium est présent, et faut sortir la carte bancaire.Néanmoins, pour les gros fans, il s’agit tout de même de l’application ultime, puisque compatible avec Légendes Pokémon : Arceus Perle Scintillante et laEnfin, la grosse annonce était l’arrivée d’un, Le trésor enfoui de la Zone Zéro. Ce dernier est découpé en deux parties :