Nvidia annonce les 50xx

RTX 5090 : 21760 coeurs CUDA, 32 Go de VRAM tapant le 1792 Go/s, 575W, $1999

RTX 5080 : 10752 coeurs CUDA, 16 Go de VRAM tapant le 960 Go/s, 360W, $999

RTX 5070 Ti : 8960 coeurs CUDA, 16 Go de VRAM tapant le 896 Go/s, 300W, $749

RTX 5070 : 6144 coeurs CUDA, 12 Go de VRAM tapant le 672 Go/s, 250W, $549

L'architecture Blackwell de Nvidia a été annoncée en 2024 et est d'abord arrivée dans les cartes accélératrices de calcul d'IA que s'arrachent les différents acteurs du milieu (Microsoft, OpenAI, Tesla, Meta...). Le constructeur vient d'annoncer les cartes graphiques grand public fondées sur ladite architecture et donc sans plus attendre les voici :La 5090 et la 5080 sortiront le 30 janvier et les 5070 en février. Toutes ces cartes utilisent de la GDDR7. Les Founders Edition (produites directement par Nvidia) mettent en oeuvre un nouveau design à base de chambre de vapeur qui leur permet de n'utiliser que deux slots. Elles supportent le PCI Express Gen 5 et comportent un port DisplayPort 2.1b qui est compatible avec la 8K@165Hz.Rentrons un peu dans le détail. Nvidia annonce que dans certains cas, la 5090 et la 5080 affichent deux fois plus de FPS que leurs prédécesseurs. Par "certains cas", comprenez en utilisant le DLSS 4 qui est exclusif aux RTX 50xx . Celui-ci supporte le Multi Frame Generation qui permet de générer jusqu'à trois images pour chaque image rendue directement par le moteur. Le DLSS 4 accentue aussi grandement la netteté des images en limitant les images fantômes, en améliorant l'anti-aliasing et en augmentant le niveau de détails. 75 jeux et applications supporteront le DLSS 4 pour le lancement des 50xx. Bien évidemment, Cyberpunk 2077 fera parti du lot et la 5090 tapera les 230 FPS en 4K tout à fond avec le Path Tracing.Nvidia a aussi annoncé tout plein de nouvelles technos pas forcément exclusives aux 50xx et, parmi elles, ce qu'ils appellent les Neural Shaders. L'idée est d'entraîner le code des shaders et les données de son jeu sur un "petit" réseau de neurones qui tourne en local durant l'exécution du titre. Cela permet de faire des choses assez dingues comme compresser les textures à la volée et les utiliser dans le rendu sans les décompresser, compresser le code des shaders qui composent ses matériaux et simplifier les calculs de lumière indirecte en anticipant comment celle-ci va rebondir. Le support des Neural Shaders sera d'abord disponible uniquement via un SDK de Nvidia mais finira par arriver directement dans DirectX, même si ça ne fonctionnera que sur les Tensor Cores du constructeur.Nvidia a aussi introduit Reflex 2 qui réduit drastiquement le temps de latence en modifiant le rendu en fonction des mouvements de la souris, juste avant d'envoyer l'image à l'écran. Il y a aussi plein de trucs à base d'IA qui nous promettent des PNJ plus autonomes, plus intelligents et capables d'apprendre. On a envie de les croire mais cela fait 30 ans qu'on nous répète la même chose, tout comme Nvidia nous répète pour la énième fois qu'ils ont franchi la vallée de l'étrange (cette fois grâce à l'IA) mais, en regardant la démo, on est en plein dedans...