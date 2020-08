Nouveau jeu : Sam & Max: This Time It's Virtual!

10 ans après la troisième et dernière saison des Sam & Max de Telltale Games, la Freelance Police est de retour avec un nouveau jeu. On ne jouera pas Sam ni Max mais une nouvelle recrue. Le gros changement est qu'il s'agira d'un jeu en réalité virtuelle. Le tout s'appelle Sam & Max: This Time It's Virtual! et sortira en 2021.C'est développé par Happy Giants , un petit studio inconnu habitué à faire des jeux en réalité augmentée tout aussi inconnus. La première bande-annonce fait assez peur à voir et a une bonne tête de jeu petit budget Oculus Quest. Mais on leur donne le bénéfice du doute pour l'instant. Après tout, à l'époque de Sam & Max Save The World, Telltale était aussi un petit studio peu connu utilisant un moteur antidaté. Mais surtout Steve Purcell et Michael Stemmle sont à l'écriture et en charge du game design tandis que David Nowlin (Sam) et Dave Boat (Max) feront de nouveau les voix des deux compères.