Nouveau jeu : I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar

Le premier I Expect You To Die est un sympathique jeu d'aventures en VR dans lequel on doit déjouer des pièges et résoudre des énigmes dans une ambiance James Bondienne. Comme beaucoup (trop) de jeux VR, il se finit en moins de 4H donc on conseille de le prendre en soldes mais c'est une super expérience.Six millions de dollars de chiffre d'affaire plus tard, Schell Games bosse sur une suite ayant pour sous-titre The Spy and the Liar. Le premier teaser ne dévoile pas grand chose mais ce deuxième opus ne devrait pas réinventer la roue. Le tout sortira cette année probablement sur les mêmes plateformes (Steam, Rift et Quest).