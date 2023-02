No Man's Sky : tout est Fractal

Vous l'aviez probablement oublié, faute d'un quelconque plan de communication de la part de Sony , mais c'est aujourd'hui que sort le PSVR2 . Il y en a qui ne l'avaient pas oublié, en revanche, et les pauvres développeurs de Hello Games enchainés à leurs bureaux depuis des années viennent donc de sortir une nouvelle update pour No Man's Sky , intitulée Fractal et centrée principalement sur une refonte du mode VR de leur jeu, pour le casque PS5 bien sûr mais aussi pour la version PC : nouveaux modes de contrôles, nouvelle UI, nouveaux effets... HG semble avoir bien bossé.Cette mise à jour arrive également avec le lot habituel de corrections et nouvelles fonctionnalités diverses , ainsi qu'une nouvelle expédition baptisée Utopia. On espère juste que le framerate du jeu est un peu moins chaotique que ce qu'on peut voir dans le trailer, sans quoi les amateurs de VR devront probablement jouer avec un sac à vomi à portée de main.