No Man's Sky refait le monde

Malgré le flot constant de mises à jour, Hello Games ne bosse pas uniquement sur No Man's Sky . Le studio travaille principalement sur son prochain jeu, Light No Fire , pour lequel les développeurs ont développé plein de nouvelles techniques qui rendent le monde plus vivant. Du coup, ils se sont dits que ce serait cool de porter le tout dans No Man's Sky et le résultat est la mise à jour Worlds qui vient de sortir. Le coeur de la mise à jour est un système de météo dynamique avec des nuages, du brouillard, de la pluie, du blizzard...Il y a également un tout nouveau système de rendu de l'eau, là aussi dynamique, avec reflets et vagues et le vent qui influence celles-ci. Le tout permet des choses assez dingues comme des îles flottantes à la Avatar avec des cascades. Comme si ça ne suffisait pas, Hello Games a ajouté le DLSS 3, plein de nouveaux biomes et créatures, un meilleur rendu des ombres, des nouvelles couleurs pour le ciel, un nouveau mech de combat, une nouvelle expédition inspirée de Starship Troopers / Helldivers... Et ce n'est que la première partie de la mise à jour Worlds ! Attention par contre, il semble que cette mise à jour pète un grand nombre de mods. Comme d'habitude, le jeu est à -50% sur toutes les plateformes.