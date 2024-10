Nintendo sonne l'Alarmo

Mais pourquoi j'ai claqué 100 balles dans ce truc qui me casse la tête ?!

Aujourd'hui, alors que je suis encore un plein jet lag suite à mon retour de vacances ce matin et qu'une de mes valises a décidé de faire sa vie à Amsterdam au lieu de me suivre, Nintendo sort un nouvel accessoire. Et comme pour me moquer de moi et me dire "Fro, tes prochains réveils vont être compliqués avec tes 6 heures de décalage horaire dans la vue", le petit artisan présente Alarmo , un réveil musical interractif.Dans les grandes lignes, et pour éviter que certaines personnes ne s'excitent un peu trop en sortant les fourches, il s'agit encore une fois d'un accessoire QoL (Quality Of Life) des laboratoires de Nintendo, et que vous oublierez très rapidement, peut-être même déjà la semaine prochaine. Rien de très alarmant, et dans la ligne droite des Wii Fit Meter sorti avec Wii Fit Plus (je l'ai beaucoup utilisé à l'époque !), ou encore le Wii Vitaly Sensor, présenté lors de l'E3 2009 et qui n'est jamais sorti sur le marché.D'ailleurs, la grande triforce du QoL à l'époque de Satoru Iwata chez Nintendo, c'était Health / Game Hardware / Game Software, comme si, chez Nintendo, la santé était une chose assez primordiale (avec le recul, Iwata savait très bien de quoi il parlait...). Et cela fait un moment que Nintendo travaille sur le sujet, le fameux projet du sleep sensor, probablement intégré un petit peu dans Pokémon Sleep et l'accessoire Pokémon GO Plus.Mais revenons à nos problèmes de réveils avec ce fameux Alarmo, qui propose de chouettes choses, mais qui ne fait évidemment pas l'unanimité, pour tout un tas de raisons, et pas des moindres.La première étant que se faire réveiller aux "douces" musiques de Super Mario Odyssey , c'est un peu compliqué. En tout cas pour moi. Et aussi bon soit ce jeu, je ne suis pas certain que la musique de son écran titre soit vraiment agréable dès le matin. Surtout si en plus, le réveil balance des sons de pièces ou autre si jamais on ne se lève pas. De même avec les musiques de Splatoon 3 et le son des tirs d'encre, ou encore avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild , même si ses musiques sont merveilleuses.Le petit truc en plus de cet appareil est qu'il contient un capteur (caméra ?), ce qui fait qu'il peut réagir en fonction de nos mouvements. Et c'est le second point noir : qui a envie de ça ? Au passage, ça ne fonctionne que pour une personne et non un couple. Et quid de la sécurité de ce petit appareil connecté ? Trop de questions pour un simple "réveil matin".Ce petit objet s'accompagne de tout un tas d'autres musiques de jeux Nintendo, si on le connecte à Internet, de pas mal d'animations pour chaque heure qui passe, de statistiques de sommeil, etc. Bref, tout ce que peut faire une montre connectée, un smartphone, ou juste d'autres réveils déjà disponibles sur le marché et peut-être un peu plus paramétrables.Mais si jamais cela vous intéresse, une partie de l'équipe de développement en parle plus en détails par ici . Et si même après ça, vous êtes encore chaud pour avoir la joie de poser Alarmo sur votre table de chevet, sachez qu'il est déjà disponible sur le Nintendo Store pour la modique somme de 99,99 € . Le commun des mortels (aka celles et ceux qui n'ont pas de compte Nintendo), devront attendre début 2025 pour le voir arriver en magasin.Oui, 100 balles. Sinon, vous pouvez aussi juste mettre les musiques que vous souhaitez dans votre smartphone et régler ça pour vous réveiller avec la fanfare de Super Mario Odyssey. Cela fonctionne aussi, et ça vous coûtera moins cher.