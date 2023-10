Nintendo, l’euthanasie et vous.

Pour fêter les 13 ans de la 3DS, Nintendo a décidé d’offrir le code source des services en ligne de la console, Nintendo Network et SpotPass, et de déployer une mise à jour permettant à tous·tes d’héberger des serveurs privés, une véritable victoire pour la conservation du jeu vidéo, et un acte applaudit par MO5.Non, je déconne, la petite souillon n’est plus rentable alors, Dr Mario la débranche . Mais rassurez-vous, elle ne se sentira pas seule, sa petite sœur mal-aimée, impopulaire dès sa naissance, la Wii U, sera enterrée avec elle, et ce, à l’âge vénérable de onze ans.Pour limiter les coûts et au grand dam de la qualité de jeu, le petit artisan nippon avait dès le départ décidé d’utiliser le P2P pour la plupart de ses jeux en ligne, il ne leur restait donc qu’à supporter quelques maigres serveurs maîtres, mais même cette dépense somme toute ridicule a fini par brûler les mains de l’ami moustachu.Et il n’est pas uniquement question de matchs en ligne, mais de tout ce qui touche au partage de donnée, comme les tableaux de classement, les niveaux de Mario Maker, les replays de speedrun, bref, une petite partie de l’histoire du JV.Mais l’histoire ne s’arrête heureusement pas là, Pretendo , une initiative open-source a vu le jour pour tenter de remplacer les services en ligne sur 3DS et WiiU, et ainsi les libérer d’une partie de l’obsolescence programmée auquel Nintendo les avaient condamnées. On vous invite bien évidement à les soutenir, voire les rejoindre si vous de l’expertise dans le domaine.