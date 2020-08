Nintendo Indie World Showcase : le micro récap'

Les sorties eShop ninja du jour

Raji: An Ancien Epic. Le plateformer-action qui surfe sur les légendes hindoues développé par des Indiens. On l'avait essayé y'a un moment et c'était très mollasson. A priori le portage Switch est vraiment pas tip top.

Spiritfarer. On l'attendait pas pour tout de suite, le jeu d'accompagnement des âmes à l'EPAHD parait plutôt mignon. A voir si le gameplay suit.

A Short Hike. Une balade qui fait du bien, un must-have qui a même trouvé sa place dans nos Fact'Or 2019. Si vous ne l'avez déjà pas fait sur PC, foncez !

Takeshi and Hiroshi. Un presque-nouveau venu développé par Oink Games Inc. et déjà sorti sur l'Applle Arcade. On attendra l'avis éclairé de Ricardo avant de se prononcer sur ce RPG Maker narratif.

Hypnospace Outlaw. Explorez le Dark Web des années 90, ses GIFs dégueulasses et ses popups à n'en plus finir. Le jeu a déjà fait parler de lui sur PC.

Manifold Garden. Le puzzler de coeur de Nicaulas sort aujourd'hui sur la petite reine de Nintendo, mais on vous conseille quand même d'y jouer au clavier-souris pour bien apprécier le trip sens dessus dessous.

Evergate. Un platformer-puzzle de plus sur Switch, mignon, mais qui ne révolutionne pas le genre.

Les vrais nouveautés annoncées en primeur

Card Shark. Nerial continue sur sa lancée après un premier succès avec Reigns et cette fois-ci, l'as des jeux de cartes nous invite à tricher le plus possible pour avancer. A suivre.

Bear and Breakfast. Un classique du genre shop keeper revisité à la sauce mignoncetée : L'ours Hank souhaite monter le B&B le plus classe de toute la forêt et vous invite à l'aider dans sa tâche. On attendra la sortie en 2021 pour se prononcer.

The Red Lantern. Il nous a fait de l'oeil sur Twitter pendant plus d'un an depuis le Nindie Direct du printemps 2019 et le voilà enfin dévoilé. Combinant survie et contemplation narrative à bord d'un traineau tiré par des huskys sur la neige des pôles, le jeu s'annonce mystérieux. Vivement 2021 !

GoNNER 2. La suite du shooter psychédélique signé Ditto est toujours éditée par Raw Fury. Au programme, peu ou proue la même chose en coop jusqu'à 4 sur souiche.

Untitled Goose Game. Mais, mais !? On le connait lui, non ? Alors oui, mais il revient avec un mode coopératif à deux gratos et des missions qui vont avec le 23 septembre prochain.

On les a déjà vus et on en reparle encore

L'éditeur nippon continue ses Nintendo Indie World Showcase (mais nous on préfère les appeler Nindies Direct) et on a eu droit à 20 minutes d'annonces en tous genres accompagnées de journaux de développeurs. Plutôt que de vous faire de longs discours, on les a classés en trois catégories : les jeux qui sortent aujourd'hui sans prévenir, les vraies annonces et... les autres.Pour terminer ce micro récap', on passe vite fait sur les autres pseudo-annonces de ce "Direct" avec Hades Struggling et Torchlight III qui sortiront cet automne sur Switch. Subnautica et son extension standalone Below Zero arriveront eux courant 2021 avec Garden Story ainsi que Haven . Enfin, INMOST sort de son accès anticipé sur Apple Arcade et sera disponible sur Switch et PC le 21 août prochain (on devrait vous en reparler). Pour voir ou revoir l'évènement en français dans le texte, ça se passe dans la vidéo ci-dessous.