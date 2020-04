My Nintendo dans la poche !

Ça aura mis du temps, mais Nintendo va enfin sortir une application mobile de gestion de compte et d’eShop, sur Android et iOS. Nommée tout simplement My Nintendo (comme le service associé est déjà disponible en ligne depuis quelques années), cette application servira principalement à donner une autre vision de son site internet, en plus de quelques nouveautés très pratiques.Evidemment, le but est de nous donner de l’actualité sur les jeux, mais aussi des vidéos comme les Nintendo Direct , probablement tout ce qui touche au système de points du site My Nintendo mais aussi, et c’est déjà plus intéressant, la possibilité d’acheter directement des jeux sur l’eShop, sans passer par celui de la console.Il est aussi question d’avoir tout un tas de statistiques personnelles. Le temps de jeu sera ainsi dévoilé (plus besoin de passer par l’application de contrôle parental donc), histoire de se rendre compte qu’on lance Animal Crossing New Horizons beaucoup trop de fois dans la journée et qu’il est probablement en passe de devenir votre jeu le plus joué. A noter, et c’est assez surprenant, que Nintendo offre aussi la possibilité de voir ces types de statistiques pour les jeux Switch, mais aussi Nintendo 3DS et Wii U, ainsi que notre bibliothèque de jeux. Pour cela, il faudra tout de même se connecter via son Nintendo Account (Switch) et son Nintendo Network ID (Wii U et 3DS). Manque plus qu’à fusionner l’application Nintendo Switch Online et à rajouter l’export de screenshots, et ce ne sera pas loin d’être parfait !Tout cela est très cool, mais la mauvaise nouvelle, c’est qu’il est pour l’instant question d’une sortie uniquement au Japon. Aucune date n’a été donnée pour l'Europe ou les Etats-Unis, même si cela ne devrait pas trop tarder. En attendant, si le japonnais ne vous dérange pas, direction l' AppStore d'Apple ou le Google Play Store pour récupérer l'application.