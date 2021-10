Les vendredis à la mod

On commence ce nouveau numéro des vendredis à la mod avec une bonne nouvelle : la version finale de Bloom sortira le 31 octobre pour Halloween. Bloom c'est Blood de Monolith mais avec le moteur de Doom. C'est déjà pas mal mais l'équipe derrière cette TC est allée encore plus en créant des nouvelles cartes et des monstres hybrides entre ceux de Doom et de Blood. Ca sent le mod bien puissant et bien sanglant Le Quest 2 c'est bien. Le Quest 2 sans Facebook, c'est mieux. C'est ce que s'est dit Basi564 quand il a créé Oculess . Ce petit outil qu'on installe sur son casque permet tout simplement de désactiver la télémétrie et les mises à jour et de se déconnecter de son compte Facebook. Vous perdrez accès à toute la suite Oculus (y compris la boutique) et certains de vos jeux ne se lanceront plus mais vous vous retrouverez avec le meilleur casque SteamVR du marché pour pas cher. Et vous pouvez toujours Sideloader des jeux Quest. Par contre il faut un compte développeur mais ce n'est pas trop dur d'en créer un. A noter que Basi564 a 17 ans. Il a aussi créé le complément parfait d'Oculess : un outil permettant de télécharger des applis Oculus (y compris des anciennes versions) que vous avez achetées depuis son navigateur pour les envoyer ensuite sur son appareil.La Saturn n'a pas eu le succès escompté mais compte pas mal de fans surtout pour ses chouettes jeux 2D. Trois d'entre eux sont ressortis sur PS4 et Switch fin septembre : Cotton 2, Cotton Boomerang et Guardian Force. En fouillant dans les fichiers de la version Switch, des petits malins se sont rendus compte qu'en fait de portages il s'agissait d'un émulateur Saturn et d'images disque.Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils le modifient afin de faire tourner n'importe quel jeu Saturn. Et plutôt bien même. Il fait tourner à la perfection des hits de la console comme Radiant Silvergun et Panzer Dragoon. C'est un bel exploit car l'émulation Saturn est compliquée surtout sur une petite bécane comme la Switch. Il semble que l'émulateur soit une version modifiée de SSF . Des nouvelles versions de ce dernier sont d'ailleurs tombées en début d'année y compris une version Android . Bien entendu pour profiter de la version Switch il vous faudra une console modifiée. Cela rappellera la bonne époque de la PSP et de son émulateur PS1. J'avais fini Diablo comme cela à l'époque (oui, j'aime me fouetter avec des orties).