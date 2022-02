Les jeux à la con du vendredi

Le mois de janvier était riche en êvènements et les nouvelles du monde ne sont pas réjouissantes donc il est grand temps de se réfugier dans les recoins obscurs de Steam pour dénicher quelques jeux à la con. Commençons avec Wars and Roses qui propose un concept novateur : un mélange de shoot tactique et de simulation de drague. Dans ce jeu de Blaze Worlds, on tue une bande de villains terroristes et on vient au secours de demoiselles en détresse court-vétues.Mais les demoiselles en questions savent se battre et rejoignent ensuite votre équipe afin de flinguer des méchants. Il faudra donc les équiper mais aussi tenter de les séduire. Et comprenez par là coucher avec en prenant le DLC gratuit qui va bien (! CONTENU PORNO 18+ !). Les avis ne sont pas tendres et se plaignent du manque de contenu du jeu mais son plus gros défaut est de ne pas s'appeler Rainbow Sex.Dans un genre nettement plus léger et ne nécessitant pas de créer un deuxième compte Steam, il est temps qu'on vous parle de Fashion Police Squad . C'est un FPS aux graphismes rétro dans lequel on est armé d'une ceinture qui fait aussi office de grappin et d'un pistolet-machine à coudre. Le but est d'affronter les gens mal habillés ou tristounets afin de réparer des fautes de goût. Ca a l'air bien débile et ça sortira cette année.