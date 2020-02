L'Internet Macromedia

Durant les années 2000, Flash était un composant majeur du web. Certes il y avait des problèmes de référencement, de perf' et de sécurité mais le plugin d'Adobe a rendu le web vivant en permettant d'ajouter des animations, de lire des vidéos et de jouer à des jeux. Le 9 Janvier 2007, Steve Jobs a annoncé l'iPhone accompagné d'une précision importante : le smartphone d'Apple ne supporterait pas Flash sonnant ainsi la mort du pluging. 3 ans plus tard, Steve Jobs clarifiait le pourquoi et creusait encore plus la tombe de Flash. 13 ans plus tard, le web est triste à mourir Adobe a annoncé l'arrêt du support de Flash en 2017 et la plupart des navigateurs vont retirer le plugin cette année. C'est un pan entier de l'histoire des jeux vidéo qui disparait mais c'est sans compter sur le projet Flashpoint . Des bénévoles ont collecté quelques 38 000 jeux Flash, Java, Unity et HTML5 dans une archive de 241 Go contenant les jeux et tout ce qu'il faut pour les lancer. Pour tout ce qui est animation, la plupart se trouve sur Youtube comme XiaoXiao I Love Death ou Smoke Kills . On trouve même l'animation Shockwave réalisée pour le numéro 100 de Joystick