Jeux de nains, jeux de vilains

Cette semaine, on fête les 5 ans de la sortie en early access de l'excellent Deep Rock Galactic et son studio de dev, Ghost Ship Games, a annoncé une nouvelle initiative : publier des jeux via un nouveau label appelé Ghost Ship Publishing. Trois jeux ont été annoncés, tous les trois provenant de studios indies danois. Deep Rock Galactic: Survivor sera un spin-off de leur jeu phare développé par Funday Games . Il s'agira d'un shoot solo vu de dessus à la sauce Vampire Survivors qui reprendra le concept du jeu de base : des nains qui creusent et qui butent des aliens. Deep Rock Galactic: Survivor sortira sur Steam en early access cette année.Pour SpellRogue, Slay The Spire est l'inspiration sauf qu'on se bat à coups de dés au lieu de cartes. Il est question de roguelike et c'est développé par Guidelight Games. Il n'y a pas encore de date de sortie mais vous pouvez déjà jouer au jeu en allant sur son Discord On termine avec DarkSwarm, un autre shoot vu de dessus mais cette fois jouable à 4 en co-op. Il s'agit de buter de l'alien dans des niveaux générés de manière procédurale et avec une ambiance bien glauque. C'est développé par Bitfire Games et il n'y a pas encore de date de sortie.