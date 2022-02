Instruments of Destruction fait tout sauter

Vous en avez marre du Covid qui s'en va et qui revient ? Des politiques et des élections dont on vous bassine les oreilles matin et soir ? Ou juste c'est la Saint Valentin et vous allez passer la soirée seul et en chaussettes ? Ne cherchez plus ou passer vos nerfs, j'ai la solution : Instruments of Destruction. Ce petit jeu indé fruit du travail d'un ancien de chez Outrage Games (Descent 3) et de Volition Inc (Red Faction) ne fait pas dans la dentelle et propose de tout casser au moyen d'un véhicule que vous aurez construit de toute pièce. Ca ressemble beaucoup à Besiege et le moteur physique envoie du bois, même si il n'est pas certain que tous les PC le feront tourner à 60fps. Ca sort sur Steam le 2 mars et si vous tendez bien l'oreille sur le trailer, vous découvrirez que la chanson rigolote a été écrite expressément pour le jeu.