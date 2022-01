Humankind : Africa Edition

Le week-end dernier a eu lieu l'Amplified 2022, une occasion pour Amplitude Studios de fêter ses licences et de parler de ce qui est à venir sur celles-ci, avec un accent tout particulier mis sur son dernier bébé, Humankind A cette occasion est sortie le premier DLC du jeu, Cultures Of Africa, disponible sur Steam, Epic Games Store et Windows Store au prix de 8€99. Il ajoute six cultures, une par ère du jeu, de nouveaux évènements ainsi que cinq nouvelles merveilles pour tous ceux qui se sentent l'âme d'un Gustave Eiffel en herbe.Le jeu a aussi reçu une belle mise à jour comprenant des améliorations de l'IA, notamment concernant ses choix militaires et sa planification stratégique, une option pour jouer sans limite de tour ou même pour personnaliser les conditions de fin de partie. On y retrouve de nombreuses corrections de bug, tant dans le jeu que dans ses outils de modding.En parlant de ça, toujours dans son optique de création participative, le studio a sorti une map en collaboration avec un des finalistes d'une compétition de création de cartes qu'ils avaient organisés en août dernier, ainsi qu'un mod officel Endless , qui fait le lien avec ses autres licences de cet univers.Nous avons aussi eu droit à une petite feuille de route , annonçant de nouvelles cultures et merveilles pour l'été prochain, un système de création de parties multijoueur simplifié ou encore la possibilité de se lancer dans de grandes guerres pour ceux qui se verraient plutôt général d'armée qu'architecte ou scientifique.Endless Dungeon, leur futur Roguelite sans date de sortie annoncée, s'est laissé entre apercevoir à travers un petit trailer, annonçant un nouveau personnage jouable, Zed, une survivante qui n'a pas l'air de faire dans la dentelle.