Harold Halibut se la raconte

La dernière fois qu'on l'avait quitté après un rapide coup d'oeil à l'E3 2018 , il était encore ultra bugué et promettait une sortie en janvier 2019. Harold Halibut se paye aujourd'hui une nouvelle bande-annonce centrée sur son histoire et ose même une fenêtre de sortie qui ne prend aucun risque avec l'équivalent d'un "presque bientôt, environ"...​En tout cas, le jeu d'aventure hautement narratif a toujours pour lui sa direction artistique à croquer qui fait la part belle au stop-motion et aux décors faits-main. Une technique déjà-vue sur Trüberbrook testé dans nos colonnes . Et son trip rétro-futuriste donne toujours autant envie de s'y plonger. Pour rappel il sera question d'un "Lost in Space"-like à bord d'un vaisseau-arche, le Fedora 1 qui a quitté la Terre en proie à la Guerre Froide avant de s'apercevoir que sa destination n'était pas plus habitable.250 ans plus tard, son équipage squatte toujours le vaisseau qui a élu domicile au fin fond de l'océan extraterrestre qui recouvre la planète. Entre ça et un doublage qui a tout l'air d'être de grande qualité, si on est déjà soulagés de le voir toujours sur les rails, on l'attend maintenant de pied ferme. Peut-être cette année.