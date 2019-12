Ghost of Tsushima prévu pour l'été 2020

Entraperçu lors du dernier State of Play , le très silencieux Ghost of Tsushima revient avec une vraie nouvelle bande annonce, et non un simple teaser de quelques secondes. Première information importante : le titre de Sucker Punch ne sortira pas de sa forêt avant l’été 2020. Concrètement, il s’agit probablement d’une des dernières cartouches de la PS4, avant de passer à la prochaine génération qui arrivera à la fin 2020 avec la PlayStation 5.Pour le reste, il semble que tout se déroule évidemment au Japon, au cours du XIIIe siècle. Un siècle apparemment connu pour être très venteux, vu que tous les décors montrés dans cette vidéo ressemblent à la bretagne en plein hiver. Pour le reste, le gameplay montre pas mal d’infiltration, du combat au katana, des balades en cheval… bref, Assassin’s Creed au Japon, avec probablement une quête principale bien plus mise en avant.