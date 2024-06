Game a démenti abandonner les ventes physiques de jeux vidéo

Le détaillant britannique Game a récemment été rapporté comme envisageant de cesser de vendre des jeux physiques dans ses magasins, selon des sources de Gfinity Esports . Il avait été affirmé qu’ils prévoyaient de diriger les clients vers des précommandes en magasin ou des achats en ligne pour les jeux physiques.Cependant, Game a démenti ces informations auprès de nos confrères de VGC , affirmant qu'ils continuent de soutenir le marché du jeu physique avec une large gamme de produits en magasin et en ligne. Cette controverse survient alors que la société fait face à des défis commerciaux, y compris des suppressions d'emplois récentes et la fin de services comme la vente de jeux d'occasion ainsi que les programmes de récompenses Game Reward et Game Elite