Flight Simulator la tête en bas

Ca faisait un petit moment que Microsoft et Asobo ne nous avaient pas offert une nouvelle vidéo de leur Flight Simulator . La sortie de l'update de l'Australie est l'occasion de combler ce manque, avec un nouveau trailer qui enchaine les paysages sublimes pendant près de trois minutes, et ce sans avoir à subir les araignées, scorpions, serpents, crocodiles et kangourous mangeurs d'homme qui pullulent sur cette terre ô combien hostile. Cette mise à jour est disponible dès maintenant pour tous les possesseurs du jeu. Courant mars, c'est la péninsule ibérique qui aura droit au même embellissement. Enfin, le jeu recevra un peu plus tard dans l'année le support du DLSS de Nvidia, ce qui est toujours bon à prendre pour alléger un peu la charge sur le GPU.