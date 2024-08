FF XVI bientôt sur PC

Les Final Fantasy, c'est comme les GTA : on sait qu'ils finiront par arriver sur PC. Il suffit d'être patient. Final Fantasy XVI va suivre le même chemin que ses petits camarades et arrivera le 17 septembre sur Steam et l'EGS à 50 euros pour le jeu de base et a 70 euros pour une version comprenant aussi les DLCs. Les configs requises pour le faire tourner sont super légères vu qu'il est question d'un Ryzen 7 5700X et d'une RTX 2080 pour la config recommandée. Il y a même une démo pour tester le tout. Par contre ce n'est pas probablement pas une bonne idée d'y jouer sur Steam Deck. Non seulement le jeu prend 170 Go d'espace disque mais en plus ça rame sa race . Qui l'a fait sur PS5 ? C'était bien ?