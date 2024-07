Factor Motorsport: Moza Racing a des Vision

Outsider un peu sorti de nul part, le constructeur chinois Moza Racing a depuis 2021 secoué le marché du matos de simulation en sortant des bases direct drive de différentes puissances relativement accessibles. Bien construits et ayant séduit les aficionados, ces produits sont venus bousculer Fanatec sur un terrain sur lequel il régnait un peu seul, entre les produits d’entrée de gamme de Thrustmaster Logitech et le haut de gamme de Simagic Asetek et compagnies.Tout ça pour dire qu’un an après sa présentation à la Gamescom 2023, la marque a sorti son Vision GS le 23 juillet pour la modique somme de 829 €.La principale nouveauté par rapport à la gamme Moza est la présence d’un écran tactile circulaire de 2,85 pouces d’une fréquence de 60Hz et d’un processeur quatre cœurs de 1.3GHz permettant d’afficher toutes sortes d’informations en temps réel. Le volant comporte en plus un accéléromètre permettant à l’image de rester toujours droite indépendamment de l’inclinaison du volant. L’affichage de la télémétrie à l’écran étant, selon Moza, entièrement personnalisable via leur logiciel propriétaire.Concernant la construction, le volant veut justifier son prix avec l’utilisation de fibre de carbone, de cuir et d’aluminium haut de gamme. Les palettes sont évidemment magnétiques à ce prix là et il dispose aussi d’une multitude de boutons et d’encodeurs rétroéclairés, proposant 72 entrées personnalisables. Le ruban de LED de 16,7 millions de couleurs pour l'affichage des régimes moteurs est aussi de la partie et est lui aussi personnalisable. Le volant est en outre compatible avec les bases concurrentes via l’utilisation d’un adaptateur.La forme ouverte du volant le destine à la conduite de GT ou de monoplaces mais pas d’inquiétude, la marque propose aussi un volant spécial poid-lourd pour les amateurs de gros camtars Il se murmure qu’un exemplaire de test pourrait nous être envoyé afin de vérifier ces informations.