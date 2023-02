Everspace 2 : la 1.0 en approche

Après presque quatre ans d'early access (le jeu avait été annoncé à la Gamescom 2019, et on avait même pu y jouer , dans ce monde d'avant où on se rendait encore sur des salons physiques), le Everspace 2 de Rockfish Games va enfin quitter le hanger de l'accès anticipé pour s'aventurer dans l'espace de la 1.0.Pour ceux qui avaient raté ce que proposera cette suite, et on ne saurait leur en vouloir vu qu'on n'a littéralement plus jamais reparlé du jeu depuis cette session de prise en main, ça sera "plus de tout" sauf de rogue-lite, puisque cette composante passe complètement à la trappe ce qui, si je peux me permettre de profiter de cette news pour partager un avis personnel, ne sera pas pour me déplaire. On appréciera également que le jeu ne se limite plus à faire piou-piou dans l'espace mais qu'il proposera également de faire piou-piou à la surface de certaines planètes. Et avec ce nouveau trailer (en vrai 21:9, les esthètes apprécieront), on peut aussi se rendre compte que ça tue toujours autant la gueule, à part lors de ces cinématiques en 2D statiques bien cheap.Tout ça pour dire que la version 1.0 du jeu arrivera donc le 6 avril sur PC, et durant l'été sur PS5 et Xbox Series.