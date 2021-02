ACTU Epic Games : les jeudis gratuits, encore des galaxies... Mad Dog il y a 1 h par email

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine on se bat encore dans l'espace...



Ce jeudi nous quittent les très bons For the king et Metro Last Light Redux. Le premier est un jeu de stratégie au tour par tour. Je ne vous ferai même pas l'affront de parler du deuxième tant on l'a retrouvé souvent en jeu gratuit (et en promo partout ailleurs).



Cette semaine on peut récupérer Halcyon 6 Starbase commander. Développé et publié par Massive Damage, Inc. il s'agit d'un mix entre jeu de stratégie, jeu de construction et JDR tactique. Vous découvrez une base en ruine ayant appartenu à une race avancée et c'est à vous qu'il incombe de la reconstruire pour contrer une inévitable invasion de la Terre par une autre race alien. Le jeu a reçu un plutôt bon accueil lors de sa sortie en 2016.