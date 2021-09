Deathloop pas sa sortie

Après quelques années d’attente, le dernier jeu d’Arkane Lyon sort demain et c’est un plébiscite. La presse anglo-saxonne fait pleuvoir les 9 ou 10/10 , la presse francophone n’est pas en reste et même les copains de Game« c’est 7 »kult lui collent un 9 . (On ne cite pas Metacritic, c'est contraire à notre religion.) Les publications moins connues n’ont pas toutes publié leurs tests, la faute à la politique de communication très stricte de Bethesda/ZeniMax, qui envoie les jeux le plus tard possible, surtout si vous n’êtes pas un influenceur de renom.Ainsi, Canard PC ne devrait pas rendre son verdict avant plusieurs jours. De nôtre côté, nous ne recevrons probablement pas de version presse et nous avons puisé dans nos deniers pour acheter le jeu. Notre test arrivera donc quand il arrivera. De toute façon, on imagine que vous avez tous précommandé le jeu sans attendre l’avis de quiconque, bercés que vous êtes par vos souvenirs de Dishonored 1 et 2.