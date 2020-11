Bubulles Böbl

Quoi de mieux qu’un peu de gaieté pour s’évader de notre morne réalité ? Avec ses bulles de savons, ses couleurs chatoyantes et ses canards en plastique, Böbl est le plus choupi des metroidvania.Entièrement articulé sur la flottaison de notre personnage, le jeu a su se faire remarquer en remportant la première place de la NESdev compo 2019 . C’est signé Morphcat Games , duo à qui on doit déjà Micro Mages sorti l’an dernier, à la fois en démat et en cartouche NES . Böbl fait sa sortie publique dans une nouvelle version revue et corrigée, disponible sur itch.io et tournant sur n’importe quoi ayant un émulateur NES. Ça se finit en un peu moins d’une heure, et pour le prix, c’est vous qui décidez.