Beyond Good & Evil 2 a un nouveau directeur créatif

L'an dernier, nous apprenions le décès d'Emile Morel , directeur créatif de Beyond Good & Evil 2 , à seulement 40 ans. Un grand nom du jeu vidéo, notamment chez Ubisoft , même si il n'était que rarement sous les projecteurs. Depuis, c'est évidemment un grand vide dans les équipes d' Ubisoft Montpellier , et, business oblige, il a fallu trouver une personne pour le remplacer.Cette nouvelle personne, c'est Fawzi Mesmar, qui est apparement très heureux d'avoir ce poste, comme il le confirme sur LinkedIn, le réseau social bizarre des entreprises : "Today I’m glad to share that I joined Beyond Good & Evil 2 as Creative Director. I have been working with those peeps for years now on this ambitious game and witnessed their talent firsthand. I am standing on the shoulders of creative giants that have supported the team before me, and I look forward to continuing to craft a game that is truly unique for players to enjoy."Alors pour autant, ce n'est pas un nouveau nom chez Ubisoft, puisqu'il a occupé le poste de vice-président de la création mondiale chez Ubisoft de novembre 2021 à aujourd'hui, travaillant notamment sur Mario + Rabbids Sparks of Hope Star Wars Outlaws et Beyond Good & Evil 20th Anniversary Editon En dehors de cela, il a pas mal bougé depuis ses débuts en 2003, passant rapidement sur un poste de Game Design Consultant pendant 6 mois chez Atlus pour Persona 3 Portable, puis chez Gameloft en tant que Princpal Game Designer pendant 3 ans sur des jeux pas foufous (Minion Rush, Ice Age Adventures, My Little Pony: Friendship is Magic, The Amazing Spider-man 2, Wonder Zoo, Littlest Pet shop et d'autres). Puis chez enish en tant que Creative Director / Global Publishing Director sur divers jeux mobiles. Suite à cette grosse expérience, il s'est glissé chez King pendant presque 4 ans en tant que Studio Director, Production & Game Design sur plusieurs jeux Candy Crush.À partir de ce moment, toutes les portes sont ouvertes, dont une pour le poste de Head Of Design chez DICE , à bosser sur Battlefield 1942, Star Wars Battlefront 2 et Battlefield 5. Au moins, ça change des jeux mobiles. Tout cela jusqu'en fin 2021, et donc, son arrivée chez Ubisoft.Un beau parcours, qui continue sur la reprise du poste de directeur créatif pour une des plus grosses arlésienne du jeu vidéo, avec pas mal d'énormes problèmes de management, des départs en pagaille, des équipes en mode burn out et une direction globale qui file plus dans le mur que dans l'espace. On lui souhaite évidemment bon courage !En attendant, on apprend par la même occasion que l'équipe derrière l'excellent Prince of Persia: The Lost Crown a été doucement éclatée pour repositionner les forces sur divers projets, autre qu'une possible suite à ce PoP qui était un vent de fraîcheur chez Ubi.