Ubisoft : Émile Morel nous a quitté

C’est seulement à l’âge de 40 ans que le directeur créatif de Beyond Good & Evil 2 Émile Morel nous aura quitté. Il était chez Ubisoft depuis 2009 où il aura officié sur de nombreux jeux tel Rayman Legends Paix à son âme, qu’il repose en paix, et l’équipe de Factornews présente ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches et collègues.