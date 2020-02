Baldur's Sin ou Original Gate ?

Larian a profité du salon PAX East pour faire une longue présentation de Baldur's Gate 3. On a pu voir la cinématique d'intro mais surtout plus d'une heure de gameplay. Si vous n'avez pas le temps de la regarder, on va tenter de la résumer en quelques mots : c'est Divinity: Original Sin 2 avec la licence officielle D&D 5ème Edition. On peut même voir le D20 rouler quand on fait des tests d'attribut et de compétence.Le gros changement visible par rapport à Baldur's Gate 2 concerne les dialogues vu qu'on passe désormais à une vue à la première personne. L'autre gros changement concerne les combats. Le semi-temps réel a été abandonné au profit du tour par tour hérité de Divinity: Original Sin 2. Au niveau du ton, le côté léger d'un Divinity a laissé la place au côté sombre d'un Baldur. Mais la grosse surprise vient des plateformes choisies pour la sortie. Baldur's Gate 3 sortira en early access sur Steam et Stadia cet été.Le moteur maison a reçu un coup de jeune et on nous dit que le jeu ne tournerait pas sur consoles actuelles . Le jeu est joli mais on voit mal ce qui l'empêcherait de tourner sur PS4... Le multi de Divinity: Original Sin 2 sera de la partie avec du coop à 4 en ligne ou à deux en local mais le mode "Maitre du jeu" n'est pas encore prévu. Il permettait de créer ses propres aventures comme ce que proposait Vampire: The Masquerade - Redemption et Neverwinter Nights. On peut désormais scinder son groupe de personnages en deux, le truc qu'on ne fait jamais durant un JDR papier sous peine de devoir envoyer une partie des joueurs poireauter dans une autre pièce.On nous promet qu'à l'instar de Divinity: Original Sin 2, tous les choix qu'on fera auront une influence. Le jeu se situe 100 ans après les deux premiers opus, une période de temps suffisament longue pour ne pas proposer une suite directe histoire mais suffisament courte pour ne pas oublier ce qui s'est passé. En clair, les fans auront le droit à des clins d'oeil et les noobs ne seront pas perdus. Une partie des scénaristes sont des réfugiès de Telltale Games donc on est curieux de voir ce qu'ils peuvent faire avec un vrai moteur et un vrai gameplay.