Arma Reforger : Bohemia repart en guerre

Presque neuf ans après la sortie de Arma 3 Bohemia Interactive se décide enfin à donner une suite à son simulateur militaire pointu pour généraux à la retraite. Sauf qu'il y a une feinte : il ne s'agit pas de Arma 4 , comme on pourrait naïvement le croire, mais de Arma Reforger . Celui-ci repose sur le tout nouveau moteur maison de Bohemia, l'Enfusion Engine, et si on se base sur l'expérience des précédents jeux, il y a de fortes chances que ça mette n'importe quelle config à genoux.Comme d'habitude avec les titres de Bohemia, Arma Reforger offre un terrain de jeu absolument gigantesque (on parle de 51 km²) : cette fois-ci il s'agit de l'île de Everon, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est celui du terrain où prenait place le tout premier épisode de la série en 2001, quand il s'appelait encore Operation Flashpoint, Reforger étant une plus ou moins suite de OFP. Une bonne excuse pour faire s'affronter de nouveau troupes américaines et soviétiques, comme au bon vieux temps de la Guerre Froide.Ceci dit, n'espérez pas prendre part à une grande campagne scénarisée : Arma Reforger se limite pour l'instant à deux modes de jeux, du PvP en équipe très classique, et un mode Game Master pour se créer ses propres missions et modes de jeux multijoueur. Le jeu est livré avec des outils de modding apparemment assez puissants, qui permettront peut-être de créer (Dieu nous en garde) les prochains DayZ ou PUBG.La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le jeu est disponible dès maintenant en early access, au prix de 29,99€ . Et cette fois-ci, Arma s'aventure en terre inconnue puisqu'en plus du PC, le jeu débarque aussi sur Xbox Series via le programme Game Preview , ce qui risque de provoquer quelques ruptures d'anévrisme quand les joueurs d'Halo vont s'essayer à Arma pour la première fois. Quant à Arma 4, pour conclure, il existera bien un jour, mais sûrement un jour très lointain.