Feria d'Arles : l'arlésienne de Tom Simpson de sortie

Le sympathique point'n click Feria d'Arles est de sortie sur Steam et Itch. Dans ce très court oneshot inspiré par les classiques de Lucas Arts , la jeune Molly va tout faire pour se faufiler dans les rues baignées de soleil de la cité camarguaise et assister à la plus célèbre des compétitions de tauromachie. Il y sera bien évidemment question de rencontres burlesques avec tout un tas de PNJs, des puzzles à l'ancienne mais aussi pour le plaisir des yeux de se délecter du superbe pixel-art de Matt Frith. ​Olé !