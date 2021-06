Travis Touchdown revient sur PC

La petite surprise du jour, c'est l'annonce de l'arrivée dans quelques jours de No More Heroes et sa suite No More Heroes Desperate Struggle . Les deux titres de Grasshopper Manufacture étaient sortis à l'origine sur Wii et avaient eu droit à quelques portages sur d'autres consoles, mais jamais aux honneurs d'une version PC. L'erreur sera réparée dès le 9 juin, avec des portages qui, si on en croit ces trailers, ne semblent pas avoir bénéficié d'une quelconque retouche graphique pour tenter de masquer leur grand âge.