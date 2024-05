The First Descendant se la raconte

On avait à nouveau parlé de The First Descendant durant les Game Awards 2023 qui nous avait annoncé que la société sud-coréenne de développement et d'édition Nexon voyait comme fenêtre de sortie l’été 2024 pour son jeu prévu sur PC, les PlayStation et les Xbox. On profite du dernier carnet des développeurs qui a pour sujet le scénario pour pouvoir mater un peu plus le titre dopé à l’Unreal Engine. Vous ne verrez malheureusement que peu de gameplay et beaucoup de cinématiques.En même temps quoi de plus normal, la vidéo étant censée mettre le focus sur l’histoire. Pour résumer, vous êtes un Légataire ou Descendant qui doit combattre pour sauver l'humanité, seul ou avec jusqu’à trois de vos amis contre les Vulgus. Oui, ce sont les méchants. Non, le scénario ne brille pas par son originalité. En revanche, c’est très bien mis en scène, et une manette à la main le looter/shooter à la troisième personne pourrait bien être plus nerveux que l’on aurait pu le croire.