Tencent : à fond dans l'OPA d'Ubisoft mais pas trop

En lisant la presse ce matin, vous avez pu lire que le géant chinois a investi 300 millions d'euros dans Ubisoft. Sauf que ce n'est pas vrai. En réalité, les 300 millions ont permis à Tencent de racheter 49,9% des parts de Guillemot Brothers Limited. Mais c'est quoi en fait Guillemot Brothers Limited ? Ubisoft étant côté en bourse, tout le monde peut acheter leurs actions et elles sont principalement détenues par des fonds d'investissement. Mais les frères Guillemot ont conservé un bon paquet d'actions pour eux histoire de garder le contrôle de la boite et de toucher des dividendes. Au début les actions en question étaient détenues par deux entités : une appelée "Famille Guillemot" et l'autre appelée "Guillemot Corporation SA".Plus tard les frères Guillemot ont créé Guillemot Brothers Limited , une boite anglaise établie à Londres. C'est une holding dont le seul but est d'accumuler les actions Ubisoft quitte à contracter des dettes. Alors pourquoi Londres ? Honnêtement je ne saurais pas vous répondre mais ça pue l'évasion fiscale. A l'heure actuelle, Guillemot Brothers Limited détient 13,6% des actions Ubisoft et 17,6% des droits de vote. Le combo Famille Guillemot + Guillemot Corporation SA ne détient plus que 1,8% des actions et 3,2% des droits de vote.Donc Tencent n'a pas augmenté ses parts dans Ubisoft. Il ne détient toujours que 4,5% des actions Ubisoft de manière directe (ils sont désormais autorisés à monter jusqu'à 9,9%). Le communiqué de presse est clair à ce sujet . Tencent n'a gagné aucun droit de vote direct mais a obtenu le droit de faire partie du bloc d'actionnaires Famille Guillemot + Guillemot Brothers. Tencent a aussi fait un gros prêt à Guillemot Brothers Limited histoire qu'ils refinancent leur dette actuelle et qu'ils achètent encore plus d'actions Ubisoft, le but ultime étant potentiellement de sortir de bourse . Enfin le communiqué de presse mentione aussi le fait que Tencent va développer des versions mobile (F2P) des AAA d'Ubisoft alors que jusqu'à présent elles étaient développées en interne comme Tom Clancy's Rainbow Six Mobile On rappelle au passage qu'Ubisoft fera une conférence samedi à 21H et ils vous fileront des merdouilles numériques si vous la regardez sur Twitch et que vous tenez jusqu'au bout . Ca sent les mecs qui ont confiance en leur présentation.