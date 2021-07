Roach trotte mais Henry Cavill

A l'occasion de la WitcherCon, CD Projekt a re-confirmé qu'une version nouvelle génération de The Witcher 3 était en préparation. Elle sortira cettte année sur PS5, Xbox Cerise et PC et en plus de proposer une mise à jour graphique, elle comprendra du contenu inspiré de la série TV. Au passage, la saison 2 de cette dernière sortira le 17 décembre sur Netflix. Un anime sortira aussi le 23 août et aura comme un protagoniste un jeune VesimirA noter qu'en moddant The Witcher 3 jusqu'à la racine, voici ce qu'on peut obtenir sur PC , rendu en 8K. Mais on préfère quand même la version 6K