The Witcher 3 sur nouvelle génération

On l'avait vu venir mais c'est toujours une bonne nouvelle : il y aura une version PS5 et XSeX de The Witcher 3. Elle comprendra des améliorations visuelles, du ray-tracing et des temps de chargement réduits. Elle sortira aussi sur PC. Et comme CD Projekt Red sont des types bien, la mise à jour sera gratuite sur toutes les plateformes si vous possédez déjà le jeu.