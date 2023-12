[Prise chaude] Apple: un mauvais coup à l'Arcade

Où va Apple Arcade ?

Apple Arcade: le guide vers la sortie

La vraie honte, c’est de ne pas prévenir les abonnés que certains de leurs jeux ne seront plus jouables, ni à partir de quand.

La vraie honte, c’est que les joueurs découvrent eux-mêmes que le jeu est inaccessible en voulant lancer une partie.

La vraie honte c’est de laisser se débrouiller les développeurs, souvent indépendants, avec la responsabilité de republier une version sur l’App Store "s’ils le veulent". Comprenez "s’ils peuvent réattribuer des ressources". La réponse est limpide : parmi les 64 (!) jeux ayant quitté le service, seuls 8 ont une version sur l’App Store, et bon nombre ne sont tout simplement plus du tout accessibles ailleurs, sur aucune plateforme de jeu.

La vraie honte enfin, c’est de se foutre complètement de la préservation des oeuvres vidéoludiques. Si l’éditeur du titre n'a pas les reins assez solides pour l'adapter à d'autres supports ou le mettre à jour pour l'App Store (et ce doit être la majorité sur Apple Arcade), alors le titre est perdu. Ceci est vrai depuis toujours sur l’App Store, où quantité de titres mobiles ne sont plus jouables aujourd'hui, sans avoir un vieil ibidule jailbreaké et en piratant les API. Le Tipiak est bel et bien le dernier rempart à la préservation, cette rengaine est déprimante.

On sent ces derniers temps qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'abonnement gaming d’Apple sans pouvoir mesurer précisément l'ampleur des dégâts, la faute à un gros manque de communication et de transparence.De moins en moins de grosses exclusivités, de plus en plus de "App Store Greats", ces versions "+" des gloires plus ou moins récentes de l’App Store (en 2023, 58% étaient des App Store Greats, contre 27% depuis le départ), et des titres qui disparaissent du jour au lendemain de la liste, alors que pendant longtemps aucun jeu n'avait quitté l'abonnement.À ce sujet j'ai mené mon enquête de journaliste d’investigation de la seule façon possible quand on manque d’informations : de manière empirique. C’est à dire faire une recherche sur chaque jeu listé et comparer avec la liste préalablement établie (exercice ultra fun, je recommande) et le constat fait peine à voir.Près de 20% des jeux ont quitté l’abonnement depuis le départ (reste 281 jeux sur les 345 au total), et 13% depuis mi 2022.Que des jeux quittent l’abonnement, cela parait inévitable pour une formule calquée sur le Xbox Game Pass . Le souci c’est que cela n’est pas décrit dans un quelconque contrat, et que c’est fait en catimini. Donc soit par honte, soit par total désintérêt et à vrai dire peu importe.Revenons donc au problème principal : la communication. Apple a pourtant déjà communiqué en juillet 2022 sur une première salve de 15 départs, j’en parlais plus en détail dans la partie 31 du Guide AA . Pourquoi s'être arrêté là ? Depuis cette date, 46 jeux ont déserté la plateforme. Quitte à copier le Xbox Game Pass, copiez les bonnes pratiques également. Les abonnés n’ont pas en tête les dates de sorties de tous les jeux, Mr/Mme Apple vous devez faire des rappels et prévenir vos clients, ils méritent mieux que de le découvrir d'eux-mêmes en tentant de lancer un jeu. En vendant un service, vous avez l'obligation d'en détailler les termes, d'être transparent. Le Leader, Xbox, communique correctement là dessus, pourquoi ne pas en faire au moins autant ?Comme rien n’est clair on doit faire des conjectures et une tendance ressort de mes petites statistiques : même si ce n’est pas systématique, la grande majorité des jeux quittant l'abonnement y étaient depuis 3 ans... Transparence disais-je, c'est bien là que le bat blesse.Il n’est écrit nulle part d'information pour une "règle de 3 ans". D'ailleurs des jeux comme Mutazione, Sonic Racing ou Dodo Peak sont là depuis le début du service le 19/09/2019, soit plus de 4 ans alors qu’un jeu comme Transformers Tactical Arena est sorti il y a 2 ans est n'est plus dans l'abonnement, le catalogue est de moins en moins qualitatif et est même carrément devenu 2€ plus cher en novembre dernier, soit 7€/mois. C'est plus cher qu’un abonnement Netflix de base proposant films, séries et jeux. Dans ces conditions, difficile de conseiller Apple Arcade aujourd’hui, même pour un défenseur de la première heure comme moi.Où va Apple Arcade demandais-je ? Pas dans la bonne direction. Apple Arcade promettait d'être dès le départ le complément mobile idéal au Xbox Game Pass, mais il semble aujourd'hui à l'abandon quand Netflix muscle son jeu avec un catalogue qui n'a plus à rougir de la comparaison, bien au contraire.Où va Apple dans le jeu vidéo ? On est en droit de se poser la question alors qu'elle fait des appels du pied de plus en plus visibles (API metal, Macs M3, gros AAA sur le dernier iPhone 15, etc...) tout en laissant mourir sa seule offre véritablement brandée gaming. Ça manque de direction claire pour les "pauvres" consommateurs que nous sommes.Je ne vous cache pas que la motivation en a pris un coup mais cela ne m'empêchera pas de continuer ce guide Apple Arcade (oui c'est vrai que cela fait un moment, promis la prochaine partie arrive bientôt) car le but n'est pas tant de promouvoir l'abonnement, qui perd de son attrait, que de mettre en lumière des jeux indépendants dignes d'intérêt mais passant sous les radars. C’est bien la seule motivation qui reste, mais c’est au moins ça.Pour tous les détails et statistiques sur l’abonnement, passez faire un tour sur le Google Doc et ses 2 onglets si le coeur vous en dit.