Le Guide Factor Apple Arcade, partie 31

Nouvelle itération de votre Guide AA, et une fois n'est pas coutume, annonciatrice d'une mauvaise nouvelle (même si ça devait bien arriver un jour) : une première salve de jeux ont quitté l'abonnement. Plus de détail dans l'article. Autrement ce mois-ci, 4 jeux exclusif à Apple Arcade ont été essayés : les deux jeux sous licence Frogger , l'aventure Guildlings et la dernière création de Yu Suzuki, Air Twister . Autrement l'abonnement se porte bien avec 246 jeux disponibles, et nous avons traités 117 d'entre eux dans ce guide Factor. Enjoy!

15 jeux ont quitté l'abonnement

Quid de leur avenir?

Et Ensuite?

Voici donc la liste des jeux qui ne sont plus accessibles

Frogger in Toy Town

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Dans le mode Histoire, Frogger doit secourir ses jeûnes congénères bloqués dans les maisons des humains après un ouragan. Pour cela il doit traverser des pièces d'appartements avec leur ligne de départ et d'arrivée respectives. Fin du pitch. Alors déjà c'est beau, peut-être le plus beau jeu basé sur cette licence. Bon c'est engageant, puis viens le moment de jouer et le scepticisme revient de plus belle. En effet la maniabilité est trop rigide : on avance par sauts fixes pour aller en avant, en arrière ou sur les côtés (pas de diagonales ni de gestion analogique plus fine), alors que l'environnement (qui avance inexorablement) n'est pas "quadrillé". Ainsi on peut se retrouver au bord d'un objet qui est de travers et rater son saut par exemple. Bref le gameplay d'autrefois se retrouve dans des niveaux moins old-school : c'est bancal. Le pad n'apporte aucune plus-value sur ce titre non plus. Mais c'est plutôt facile donc cela reste jouable.

Sautons maintenant sur la partie sonore. Les Musiques sont nulles, mollassonnes et surtout ultra répétitives, les bruitages tapent encore plus sur le système. Coupez le son ou au moins la musique si vous ne voulez pas rage quit au bout d'une minute. Pour finir avec le mode histoire, celui-ci peut être joué en coopération en cliquant sur "jeu en équipe " avant de lancer un niveau. Il faut ensuite connecter un second appareil au 1er, impossible de jouer sur le même écran.

Le batracien n'est pas avare en modes de jeu avec pas mal de contenu pour les plus acharnés. Ainsi "Course d'endurance" est un mode sans fin où avec une seule vie pour partirez à la chasse au score. "Frogger Game Show - Peacock frogger" : Vous demandera d'aller sauver vos petites rainettes dans une borne d'arcade. C'est le mode time-attack du jeu: il faut arriver le plus vite possible à la fin du niveau.

Plusieurs fois par niveau vous aurez une autre phase de jeu : c'est le sauvetage à proprement parler des rainettes. Vous devez toutes les trouver avant de pouvoir continuer le niveau. Attention le chrono tourne toujours.



Enfin les petits à côté que sont "Capsule jouet" (Récompenses à tirer au sort) et "Musée" (c'est ici qu'on peut admirer nos magnifiques cadeaux) plairont sans doute aux plus jeunes. On pourra gagner également jusqu'à 32 costumes pour son frogger si l'on en croit le menu costume.



Voilà nous avons fait le tour du propriétaire à ventouses, et pour être honnête ce gameplay foireux ne m'incitera sans doute pas à le relancer un jour.

Frogger and the Rumbling Ruins

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Deuxième jeu Frogger mais toute autre expérience.



Nous avons ici affaire à un clone de Captain Toad ou Monument Valley. Ainsi dans un environnement 3D en vue isométrique nous devons récupérer le plus de grenouillettes et/ou de pierres précieuses possible et atteindre la fin de chaque niveau en évitant les obstacles et ennemis tout en résolvant de petites énigmes.



Comme pour ses illustres modèles, votre meilleure arme sera la caméra, vous permettant de faire tourner votre stage afin de déceler les mécanismes ou chemins à votre disposition.



Comparativement à l'autre jeu Frogger, les contrôles sont ici impeccables en tactile, évitant la même frustration. On peut ainsi zoomer, déplacer/faire tourner la caméra, cliquer sur la destination désirée pour se déplacer, actionner les mécanismes etc... tout cela du bout des doigts et de manière fluide. Au pad c'est beaucoup moins naturel ou précis, donc pas la peine de s'encombrer d'une manette.



Les musiques sont également meilleures, même si elles restent redondantes.

Côté réalisation c'est du même acabit, c'est à dire de très grande qualité.



En bref c'est bien mieux que Frogger in Toy Town et c'est très plaisant.

Côté contenu en revanche c'est plus chiche, un mode Donjon vous permet d'enchainer les niveaux (4 mondes et 26 niveaux par monde), une boutique vous permet d'acheter costumes et trésors, que vous pourrez admirer ou utiliser dans le menu Collection. Et ce sera tout messieurs-dames circulez y'a rien à voir d'autre; vous devriez en voir le bout assez rapidement.

Notez que sur Mac (comme pour le précédent Frogger TT d'ailleurs) aucun réglage ne permet de régler la résolution ou un affichage en mode fenêtré. Du coup sur mon 32" 4K animé par un MacMini 2018, ça rame sec en plein écran.



Comme quoi, Frogger ne veut plus forcément dire mauvais jeu, et je vous conseille de vous laisser tenter pour peu que le genre vous plaise.

Guildlings

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Deux soeurs ont déménagé dans un phare avec leur père et, pour son 1er téléphone offert par sa grande soeur Syb, Coda obtient un TOME, une antiquité qui lui permet tout de même (en + de pouvoir dialoguer avec sa bande d'amis laissée derrière elle) de "partir à l'aventure", rien que ça. Plus exactement cet assistant personnel permet de monter sa guilde et de remplir des quêtes IRL.

Coda se retrouve enfermée dans une bulle magique sans pouvoir bouger et sa sœur devient une Guildyte, son avatar en quelque sorte. Un "lien magique" permet au TOME d'activer des sorts (interagir avec des éléments autours de Syb). Syb quant à elle a la faculté de donner vie à des objets, si elle a emmagasiné assez d'assurance (l'état émotionnel varie en fonction des actions et des interactions textuelles entre les deux sœurs).

Nos quêtes sont composées d'actions de tous les jours mais traitées de manière "aventuresque" et c'est très plaisant. La première quête par exemple sera de se soustraire à la privation de sortie prononcée par le père des deux petites.

Les affrontements peuvent être des combats d'insultes qui influent sur l'humeur de votre Guildyte mais aussi sur la batterie de votre téléphone représentant vos points de vie.

Par la suite vous pourrez recruter de nouveaux Guildytes avec de nouveaux pouvoirs très différents, et tous nécessaires à un moment donné pour avancer dans le récit.

Je me garde la suite de l'aventure pour plus tard mais pour l'instant c'est presque un sans faute (la DA peut rebuter, et la technique n'est pas folle même si c'est fluide et propre).

Une très bonne surprise.

Air Twister

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Quel étrange objet que ce Air Twister. J'avoue avoir été quelque peu circonspect en voyant le trailer mais finalement on se fait assez rapidement à cette DA chelou/générique. La musique quant à elle est folle, un mélange de musiques chorales typiques des grands jrpg avec du Queen-like japonais/anglais. Peut être un peu trop excentrique pour mes oreilles fragiles.

Côté gameplay en tactile à un seul doigt, là aussi c'est un peu bancal. Au tap sur l'écran vous tirez, si vous slidez sur une rangée d'ennemis, vous les lockez, le tir s'enclanchant au laché de l'écran. Le problème est que le déplacement de l'héroïne et les tirs se font dans le même geste, ce qui peut mener à des situations non voulues dans le feu de l'action. Si vous optez pour deux doigts, il vous faudra probablement poser votre appareil car le déplacement du personnage se fait en pointant l'endroit voulu (et pas grâce à un stick virtuel);

résultat : avec votre pouce vous ne pourrez pas balayer l'intégralité de votre écran. Au pad c'est encore different, le second stick est bien utilisé, mais pas pour lock les ennemis (il n'y a pas de réticule de visée) donc on tire à l'aveugle et c'est inutilisable. Reste enfin le clavier-souris sur Mac. Un réticule de visée commandé à la souris et une héroïne commandée par les flèches du clavier ... combo idéal donc? Et bien non, car à chaque tir chargé, notre héroine se déplace automatiquement vers la cible de nos tirs. Ainsi, malgré toutes les options de contrôle présentes, aucune n'est parfaite. A chacun de choisir la moins pire, personnellement je suis revenu au tactile à un doigt.

Malgré ce (gros) bémol, le plaisir de jeu est bien là, et la bizarrerie de l'ensemble donne envie de creuser plus avant.

Contrairement à ce que la video de présentation peut laisser penser, vous n'aurez pas seulement à chevaucher une oie géante, d'autres créatures volantes prendront sa place suivant les niveaux. D'ailleurs les niveaux fonctionnent tous suivant le même schéma : vous commencez par flotter dans les airs comme dans Space Harrier, puis à mi-parcours votre bestiole viendra vous supporter. Cela ne change malheureusement rien à vos capacités, et c'est bien dommage.

En ce qui concerne la progression, on est en face d'un jeu typiquement arcade: lorsque vous perdez toutes vos vies, vous devez recommencer au 1er niveau.



Au final, et en dépit de l'étrangeté du titre, on a envie de relancer une partie tant il est rafraîchissant et assez unique de nos jours. A essayer en tout cas.

Annoncé sans tambours ni trompettes le 18 juillet via l'apparition d'un menu "Ils quittent bientôt Arcade", les jeux listés ci-dessous ont donc bien quitté l'abonnement le 2 aout. La raison est assez simple : le contrat de trois ans signé avec les éditeurs de ces titres est arrivé à échéance, et il n'a pas été renouvelé par Apple qui veut certainement faire des économies sur des titres non "rentables" à ses yeux. En effet il était prévu dans ces contrats, en plus du paiement fixe en début de développement, une redevance continue. Côté utilisateurs on ne peut donc plus télécharger ces jeux, et si ils sont encore sur votre appareil, vous aurez un message vous empêchant de les lancer.Ce sera à voir au cas par cas, les développeurs (qui conservent heureusement les droits sur leurs jeux) ont le choix de les sortir sur l'Appstore, de les rendre payant, de leur ajouter des achats in-app (qui sont proscris sur AA) et d'autoriser (ou non) l'import de sa sauvegarde de la version Arcade. Tout est dans les mains des développeurs donc, avec un risque non négligeable de ne plus pouvoir y accéder sur l'écosystème Apple, même en les achetant (preuve supplémentaire que les grosses plateformes se foutent vraiment de la conservation des oeuvres). Espérons qu'ils sortiront au moins tous ailleurs (c'est déjà le cas pour certains d'entre eux).Notez que la rubrique citée plus haut a également disparue. Il n'est donc pas prévu de nouvelles sorties de l'abonnement "pour le moment", mais on voit mal pourquoi Apple ne continuerait pas sur cette lancée., et il y en a, déjà testés dans ce guide :Atone: Heart of the Elder TreeSans transition, place aux essais habituels du guide:Un jeu d'arcadeC’est développé par Q-Games (au développement des StarFox DS et 3DS ainsi que de la série des pixel Junk) et édité par KonamiCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le tactile, jouable également au pad sans que ce soit mieux pour autantOrientation portrait ou paysage au choixPréférez l'iPad(Version 1.6.1, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Monterey (MacMini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est bofTiens un énième retour de la grenouille, ce qui n'annonce généralement rien de bon, mais laissons lui sa chance.Un jeu de puzzle-aventureC’est développé par Q-Games (au développement des StarFox DS et 3DS ainsi que de la série des pixel Junk) et édité par KonamiCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le tactile, au pad c'est bien moins naturelOrientation paysage imposéePréférez l'iPad(Version 1.0.3, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Monterey (MacMini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est bienUn jeu d'aventure à grosse composante textuelle avec choix multiplesC’est développé par Sirvo Studios et c'est leur premier jeuCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le tactile mais fonctionnent également très bien au pad ou à la souris (sur Mac)Orientation paysage imposéeTou appareil convient(Version 1.2.1, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Monterey (MacMini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est génialGuildlings est un jeu charmand à plus d'un titre. En plus il est plutôt drôle.Un Space Harrier-likeC’est développé par YsNet, la nouvelle boite de Papy Yu Suzuki ayant commis Shenmue 3Catégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le tactile, mais les pads sont appairableOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.0.3, lancés sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Monterey (MacMini 2018), avec et sans pad Xbox Series)C'est bien