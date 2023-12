Nouveau jeu : Mouse

Décidément, Cuphead continue de faire des émules ce qui n’est pas pour nous déplaire. Dans Mouse développé par Fumi Games , vous incarnerez un détective privé dans un FPS biberonné au jazz et d’un certain dessin animé de la fin des années 20. On voit dans la bande-annonce différente armes et compétences pour dégommer plein de "grands frères" de Mickey Mouse. Procès en vue ?Non, le jeu est une parodie et un hommage prévu pour 2025 sur Steam, Switch, PlayStation et Xbox, et de toute façon, la souris de Disney apparue dans Steamboat Willie tombera dans le domaine public en 2024, on pense donc qu’il y ait peu de chance pour les développeurs de subir les foudres d’une attaque en Justice. Même si la firme aux grandes oreilles a ajouté cette version de Mickey à son logo en 2007