My taylor is Reach

Il n'y a pas eu de nouvel opus d'Half-Life depuis 12 ans. Mais il n'y a pas eu non plus de nouvel opus d'Halo sur PC depuis 12 ans, le dernier étant Halo 2 en 2007. Et si vous pensiez que les Halo sont des FPS pour consoles et que les PCistes s'en contrefoutent, détrompez vous. Halo Reach vient de sortir sur Steam et il squatte la première place des ventes. Il squatte aussi le top 10 des jeux les plus joués juste derrière un autre jeu Bungie, Destiny 2.Le portage semble de qualité au vu des premiers retours. Halo Reach est le premier opus de la Master Chief Collection . Plus tard, vous pourrez débloquer Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST Campaign et Halo 4. On imagine qu'à terme Halo 5 finira par sortir sur PC et Halo Infinite est déjà prévu sur la plateforme.le jeu en écran partagé n'est pas inclus ce qui est bien triste à une époque où les PCs sont reliés à des TVs et/ou à des écrans super-large.