Les vendredis à la mod

La grosse nouvelle du moment est évidemment la sortie de Fallout London , un mod gigantesque pour Fallout 4. Il nécessite d'avoir F4 et tous ses DLC et se télécharge gratuitement sur GoG . On rappelle que l'équipe de dev a été un peu prise de court par la sortie du patch "Next Gen" pour Fallout 4. Après avoir tenté de réparer les dégâts, la Team FOLON a fini par lâcher l'affaire et il vous faudra utiliser la versionde Fallout 4. L'équipe a même créé un outil pour vous aider à utiliser cette version.Un des plus grands drames du XXIème siècle est l'absence de suite à OutRun 2006. C'est d'autant plus grave que le jeu a été retiré de la vente car Sega n'a pas voulu renouveler les licences et qu'il comporte un bon paquet de bugs. Heureusement, on peut toujours compter sur les moddeurs pour venir à la rescousse et il existe désormais un patch non officiel qui corrige plein de bugs, permet d'utiliser des écrans larges sans que l'interface déconne, améliore le support des vibrations et permet même d'utiliser ses propres musiques. On peut aussi enfin dépasser les 60 FPS sans que le gameplay ne soit impacté.Tant qu'on est dans les jeux de caisse arcade, FlatOut, FlatOut 2 et FlatOut Ultimate Carnage ont été mis à jour en ajoutant des choses comme le support du Steam Deck, de Steam Cloud et du Workshop. FlatOut 2 propose même désormais du Papa Roach dans la BO histoire de vous replonger dans l'époque. A l'occasion, les trois jeux sont en méga-promo sur Steam.