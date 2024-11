inZOI cassera la gueule des Sims dès mars 2025

C'est bon, Krafton s'est enfin décidé à communiquer la date de sortie de inZOI , le très impressionnant sims-like boosté à coups d' Unreal Engine 5 dans tous les sens. Enfin, date de sortie, c'est vite dit. C'est plutôt la date de l'accès anticipé, fixée au 28 mars 2025. Il faudra probablement encore quelques mois (années ?) avant de voir inZOI dans sa version finale.En attendant qu'Electronic Arts se bouge avec sa série The Sims, qui stagne depuis déjà 10 abs avec The Sims 4 (septembre 2014), Krafton devra tout de même prouver que son inZOI n'est pas juste une démo technique avec un éditeur d'avatar de qualité, mais propose bien un fond de jeu intérressant avec au moins les mêmes possibilié que chez la concurrence. Et à voir les premières images du jeu, on pourrait presque se dire qu'ils ont poussé le truc assez loin, se plaçant presque comme un GTA Sims.Nous verrons cela. Enfin, seulement les joueurs et joueuses sur PC dans un premier temps. Les versions consoles arriveront un peu plus tard, probablement quand la version finale sera disponible.