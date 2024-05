Batman enfile un Meta Quest 3

Tout droit sorti des ruelles sombres de Gotham City, on découvre le mystérieux Batman: Arkham Shadow , un nouveau jeu mettant en avant notre chevalier noir préféré. Mais cette fois-ci, il faudra mettre le “masque” pour y jouer, puisqu’il est co-développé par Camouflaj et Oculus Studios , et donc, pour le moment exclusif sur Meta Quest 3 , en attendant le prochain casque.Si vous ne connaissez pas Camouflaj, sachez juste que c’est un studio spécialisé dans la VR, notamment avec leur deux jeux, République VR et Iron Man VR . Et oui, c’est à eux que l’on doit le fameux épisode d’Iron Man, d’abord exclusif sur PS VR en 2020 (donc sur PS4), puis porté sur les différents casques Meta Quest, suite à leur rachat par Meta en octobre 2022 . Et d’après leur communiqué , ils ne vont pas partir en live cette fois-ci, puisqu’ils se basent carrément sur l’univers d’Arkham, et plus particulièrement sur les jeux Arkham développés par Rocksteady . Il y a pire comme référence !Pour le reste, la bande-annonce propose un thème très sombre, mais sans trop d’indice sur ce qu’il proposera réellement, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que d’une simple vidéo en CGI.Cependant, vu le nombre de rats, on peut se douter que l’antagoniste sera Ratcatcher. Un personnage intéressant, et déjà moins connu que tous les autres que l’on a vu 150 fois (on aime tous le Joker, mais ça commence à sérieusement tourner en rond). On sent aussi que, peut-être, James Gunn, co-dirigeant de DC Studios depuis 2020 et qui a explosé sur le devant de la scène pour avoir réalisé les films Guardians of the Galaxy et le The Suicide Squad de 2021, a eu son mot à dire. Quoi de plus normal pour celui qui dirige le futur du DC Universe, en commençant par un nouveau film Superman, mais aussi avec des comics et des jeux vidéo, etc. It’s all connected. Ah non, mince, c’est le Marvel Cinematic Universe ça !Bref, ce Batman: Arkham Shadow n’attendra pas aussi longtemps pour pointer le bout de ses oreilles pointues, puisqu’il est prévu pour une sortie plus tard en 2024, mais on nous annonce tout de même du gameplay lors du Summer Game Fest qui se tiendra le 7 juin prochain.