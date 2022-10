Meta s'offre des nouveaux studios

Camouflaj (Iron Man VR)

Twisted Pixel (Wilson’s Heart, Path of the Warrior)

Armature Studio (Resident Evil 4 VR)

Meta ne rachète pas les studios à la vitesse de Microsoft ou Embracer mais petit à petit s'est constitué un joli ensemble de développeurs en s'offrant Beat Games ( Beat Saber ), Sanzaru Games (Asgard’s Wrath), Ready at Dawn ( Lone Echo & Echo Arena), Downpour Interactive (Onward), BigBox VR (Population: One), et Within (Supernatural). "Suck A Borg" Incorporated a profité de la conférence Meta Connect pour annoncer l'acquisition de trois nouveaux studios :On a une pensée émue pour tous ces gens qui seront forcés de faire leurs réunions sur Teams avec leur casque sur la tronche car les réunions classiques ne sont déjà pas assez pénibles. Au moins elles ne pourront pas durer plus d'une heure . A noter que les abonnés au Game Pass Ultimate pourront jouer aux jeux Xbox Cloud dans le casque via un écran virtuel géant 2D en connectant un pad Xbox.Toujours niveau JV, Innersloth a annoncé qu' Among Us VR sortira le 10 novembre sur Quest 2 et PC tandis que The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution sortira le 1er décembre sur les mêmes plateformes. Ses développeurs, Skydance Interactive, bossent sur un nouveau jeu VR pour Quest 2 et PC appelé Behemoth . On ne sait pas grand chose mise à part que ce sera un jeu de survie dans le grand nord et qu'il y aura des gros monstres. Enfin, Iron Man VR , anciennement une exclu PS VR, arrivera sur Quest 2 le 3 novembre.