A travers les cieux, l'espace et le temps...

On retourne sur la lune ! Bon, pas avant 2027 , et si on reporte toutes les missions 3 fois comme la première, sans doute pas avant 2030, mais ça donne quand même envie, et notamment aux développeurs de jeux vidéo qui sont nombreux à vouloir nous faire ressentir le combat contre le vide et la découverte de l'inconnu. Ici on va parler d'un nouveau jeu sur la liste : Moon Mystery.Développé par Cosmoscouts , qui va créer là son premier titre, et édité par Freedom Games , ce jeu d'Aventure-FPS va nous proposer de l'exploration de la lune mais aussi au-delà puisqu'il devrait nous transporter "à travers l'espace et le temps" (un peu comme le prochain Indiana Jones donc). Le trailer du jeu, sorti il y a déjà quelque semaines mais passé sous nos radars, montre une partie lunaire très hard-science, mais aussi d'autres planètes puisque le jeu en compterait 7 d'après le site officiel . Outre le space aventure, le jeu semble avoir pioché large et s'être inspiré aussi de Portal, de Subnautica et... d'un jeu de shoot noname dans l'espace avec beaucoup de bullet-time. Espérons seulement qu'à trop vouloir en faire, le jeu ne se perde pas en chemin.Pas de date de sortie donc on va tabler sur un vague 2023 sans conviction, sachant que ce ne sera que sur Steam. Il rejoindra ainsi la palanquée de titres sur l'espace en cours de développement dont Deliver Us Mars Ixion (on en reparle très bientôt) et Starfield , dont vous pourrez probablement entendre quelques mots de Todd Howard dans sa récente interview de 2h45 avec Lex Fridman.