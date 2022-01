​Super Rare Originals déboite les indés

Si vous vous êtes progressivement monté une petite collection de jeux Switch, vous connaissez probablement Super Rare Games qui est spécialisé dans la mise en boite de jeux indés, mais sur Switch. On leur doit notamment les sorties physiques de la série des titres SteamWorld, Ghost of a Tale, l'excellent Octahedron ou plus récemment le très bon Bloodroots.Et bien en guise de bonne résolution pour 2022, les londoniens ont pourtant décider de faire l'inverse ! Avec Super Rare Originals , ils deviennent éditeur et distributeur de jeux... dématérialisés sur Steam et l'E-shop, en tout cas pour l'instant. On retrouvera donc dans leur escarcelle d'une poignée de nouveaux titres à venir. Le plateformer 2D à tendance grappinale Grapple Dog développé par le créateur du puzzler Magnibox, le rogue-FPS POST VOID à mi-chemin entre Dusk et Hotline Miami, un autre rogue Lost Ruin , ou encore le "court-métrage" d'exploration Completely Stretchy Mais c'est surtout le puzzler aventure The Gecko Gods qui avait déjà fait sensation l'année dernière pendant le Wholesome Direct et qu'on attend de pied ferme pour 2022. A suivre donc.