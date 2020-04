Quickload se met sur son 31 pour recevoir Doom et Alyx

Décidément, l'année 2020 ne nous fait pas de cadeaux en terme de planning. Après les difficultés de la rentrée en Janvier, on se retrouve avec une pandémie qui nous empêche de nous réunir dans les locaux de Gamekult pour notre enregistrement mensuel. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous somme réunis de manière virtuelle, et après que notre merveilleux Hubert ait opéré sa magie, nous voilà arrivé avec ce 31ème épisode de Quickload !

Et nous avions de quoi causer pendant ce Quickload ! le mois de Mars a été chargé au niveau de l'actualité vidéoludique, dont on parle rapidement pendant les news. Toujours en compagnie de Gautoz, Noddus, Nicaulas et Fougère, on parle d'un mode PvP pour Darkest Dungeon, du report de la SGDQ pour pour le mois d'Aout cet été ou encore du lancement raté de Last Oasis, un MMO avec des machines pleines de pattes en bois !En guise de corps d'émission, on s'attarde sur les 3 dernières grosses sorties : Mount and Blade 2, Doom Eternal, mais surtout Half Life : Alyx. Et autant vous dire que pour la bandes de trentenaires que nous sommes, voir Valve revenir à la création de JV dans l'univers d'Half Life, ça nous fait vraiment plaisir. Autant vous dire que si il y a un jeu qui peut nous faire acheter un casque VR, ça va être celui la.