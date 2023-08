Under The Waves a fait surface

Sorti depuis hier, le 29 août, Under The Waves a relativement bien été accueilli par les joueurs comme les critiques . D’après les premiers retours, même si parfois la formule aurait l’air maladroite et parfois incohérente, il n’empêche que le jeu aurait réussi son approche narrative, mais surtout il serait très "dépaysant" grâce au bain dans tous les sens du terme de son immersion sous-marine.On ne peut pas non plus taire non plus l’aspect louable du studio français Parallel Studio de vouloir sensibiliser son public à l’écologie . Under The Waves est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.