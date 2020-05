The Origami King : un nouveau Paper Mario cet été !

Et non, vous ne rêvez pas : Peach, Mario et Luigi seront prochainement de retour dans The Origami King , un tout nouvel épisode de Paper Mario à venir sur Switch le 17 juillet. Dans ce jeu, le plombier aura fort à faire avec le dictat du Royaume Origami, Olly, et ses sbires qui aimeraient bien plier à leur volonté le monde entier, à commencer par la princesse ! Bientôt rejoints par la soeur du tyran, Olivia, les 3 compères pourront également compter sur un nouvel accessoire, les Bras multi-pliés qui permettront de dévoiler des passages dérrière les décors en 3D.Le développeur Intelligent Systems ne s'arrête pas là et dévoile également un nouveau système de combat au tour par tour en arènes circulaires composée d’anneaux qu'il faudra faire coulisser pour aligner les bons ennemis et leur asséner le coup fatal au moment opportun (voir la vidéo ci-dessous pour plus de détails). Le titre proposera en outre une tonne de mini-jeux et le mélange exploration-puzzle caractéristique de la série. Mais c'est surtout pour l'adorable bouille rondellette de Mario qu'on se donne déjà tous rendez-vous à la mi-juillet pour découvrir ce nouveau Paper Mario.