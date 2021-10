The Alder Scrolls : SkyDRM

If your existing or upcoming game uses a DRM middleware, you might want to contact the middleware provider and confirm that it supports hybrid architectures in general, and the upcoming Intel ADL [ALDER LAKE] platform in particular. Due to the nature of modern DRM algorithms, it might use CPU detection, and should be aware of the upcoming hybrid platforms. Intel is working with leading DRM providers such as Denuvo* to make sure their solutions support new platforms.

Alder Lake est le nom des futurs processeurs d'Intel qui devrait aussi bien équiper les PCs fixes que les portables. Le gros changement est que les processeurs en question n'utiliseront pas une mais deux architectures différentes. Un peu comme les puces ARM big.LITTLE, les processeurs Alder Lake comporteront des coeurs rapides utilisant l'architecture Golden Cove (une évolution majeure des Core) et des coeurs basse consommation utilisant l'architecture Gracemont (une évolution majeure des Atom).Le but est d'optimiser à fond la consommation électrique en réservant les coeurs lourds aux taches lourdes (jeu/rendu/l'Epic Games Store) pendant que les coeurs légers traitent les tâches de fonds et les tâches légères. Ca permettrait d'augmenter l'autonomie des PCs portables. Pour les PCs fixes, on est plus mesuré sur l'intérêt. Comme Intel continuera de les graver en 10nm, le TDP restera élevé. Les rumeurs parlent de 125W pour le modèle 16 coeurs (8 Core / 8 Atom). AMD arrive à coller 16 coeurs Zen 3 avec un TDP inférieur donc on voit mal l'intérêt de prendre un truc dont la moitié des coeurs trainent la patte.Et oui on imagine que des coeurs basse consommation permettent de faire baisser la facture électrique mais si vous avez une carte graphique qui crache du 300W c'est un poix chiche dans le couscous. On attendra les premiers benchmarks pour voir de quoi Alder Lake est vraiment capable mais cela va dépendre beaucoup d'un élément pas forcément fiable : Windows. En effet, c'est le système d'exploitation qui répartit les tâches sur les différents coeurs. C'est déjà une danse compliquée sur une architecture homogène et ce sera encore plus galère sur une architecture hétérogène.Envoyez les threads de rendu de votre jeu sur les coeurs Gracemont et votre framerate s'effondre. Windows 11 est censé être optimisé pour ce nouveau type de processeur mais il y aura surement pas mal de soucis au début. Histoire de compliquer la tâche les coeurs Golden Cove introduisent des nouvelles instructions que les coeurs Gracemont n'auront pas mais mis à part quelques applications ultra-spécialisées n'importe quelle application devrait pouvoir tourner aussi bien sur Golden Cove que sur Gracemont.Ou presque. En fouillant dans la doc pour développeurs, Gamer's Gospel est tombé sur un cas de figure assez délirant :Grosso modo Intel explique que le fait d'avoir deux types de coeurs peut mettre la zone avec les DRMs modernes type Denuvo. Il y a de fortes chances que Denuvo et compagnie (VMProtect, SecuROM...) doivent mettre à jour leurs usines à gaz pour supporter les processeurs Alder Lake. Et comme ces DRMs ne sont pas installés au niveau système (encore heureux !), il faudra ensuite que les développeurs de jeux patchent leurs jeux un par un. Il n'est pas dit qu'ils le fassent pour les titres anciens qui refuseront donc de fonctionner.Bien entendu, la solution de facilité serait de sortir un patch pour virer les protections en question et d'arrêter de les implémenter par la suite vu qu'elles pourrissent uniquement la vie des joueurs qui achètent leurs jeux. Mais ce serait faire preuve de bon sens.